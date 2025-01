Lexa está internada na Unidade Semi-Intensiva com quadro estável, diz boletim médico

Na noite da última quarta-feira, dia 22, Ricardo Vianna apresentou nas redes sociais um boletim médico atualizando o estado de saúde de Lexa, que está internado no Hospital Maternidade Santa Joana após ser liberado com um quadro de pré-eclâmpsia, condição é relacionada ao aumento da pressão arterial em gestantes. A cantora está perto de completar 24 semanas de gestação de sua primeira filha com o noivo.

A unidade de saúde começa informando que o artista está na Unidade Semi-Intensiva.

O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca [Lexa] está internada na Unidade Semi-Intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto de seu estado clínico quanto do desenvolvimento de seu bebê.

Em seguida, comunica que Lexa se encontra estável e sendo monitorada por equipe de especialistas.

Apesar do quadro exigir atenção e cuidado constantes devido ao alto risco potencial, o paciente encontra-se estável, monitorizado e assistido por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana.