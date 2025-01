A diminuição do tamanho da TV é preocupante e passa a exigir cuidados

Pode procurar à vontade e, talvez, se procurar bem, até encontre alguém igual, porém, mais que esta santa coluna, não existe ninguém que saia tanto em defesa da TV aberta.

E sem nada de graça ou favor. É porque ela é, de fato, a única opção gratuita de qualquer brasileiro, como aqui já se repetiu zilhões de vezes. Só um controle remoto na mão é suficiente para assistir o que quiser e sem necessidade de pagar pelos serviços apresentados.

Isto, num mundo de hoje, com pedágio pra tudo e tanto, convenhamos, é uma raridade.

Muito que bom, muito que bem, no entanto, salvo raras e honrosas exceções – e a Globo certamente entre elas, uma grande quantidade dessas TVs parece mais interessada em só diminuir de tamanho.

Duro constatar, mas hoje não sabem mais fazer e nem mesmo vender convenientemente os produtos que têm em suas desfalcadas prateleiras, a ponto de num domingo, por exemplo, o streaming ocupar a liderança de audiência e se colocar à frente.

Você pode até não concordar com os critérios de medição, a soma de todos contra cada um isoladamente, mas já é, no mínimo, um sinal de alerta.

Os drásticos cortes realizados por SBT e Record nos últimos tempos revelam bem o interesse em minimizar suas realizações. Claro que em quantidade, mas também em qualidade, fatal ou consequentemente. Quando não, a troca pelo mais barato.

Uma contramão na história. No instante em que deveriam se mostrar mais fortes ou buscar conservar a hegemonia de muito tempo, está acontecendo exatamente o inverso. Meio que uma entrega de pontos. O que se constata, enfim, é uma forma errada de pensar e agir.

As sedes tão grandiosas, hoje em sua maioria ociosas, só servem para pagar mais IPTU.

TV tudo

Preocupante

Quando se toca neste assunto, que é delicado, vale muito a pena entrar um pouco mais a fundo na questão. Por exemplo, a Record: hoje não produz mais nenhum programa do entretenimento e nenhuma novela. O que existe e está no ar são conteúdos terceirizados. O jornalismo, que também sofre com esses desfalques, é que está segurando a onda. E o pior é ver esse pessoal, os que estão dentro ou do lado de fora, querendo fazer, mas não conseguindo.





Jogo perigoso

Quanto a este mesmo aspecto, quantidade das realizações próprias, abordado acima, hoje a Record está atrás de SBT, Band e até Rede TV!. Inclusive para sua direção é uma situação das mais aborrecidas. Algo inimaginável até bem pouco tempo.

Expectativa – 1

Muito natural que, entre o que se espera no SBT nesses próximos tempos, a parceria com a produtora do Boninho e Julio Casares poderá abrir caminho para algumas iniciativas. Por exemplo, ter no ar um tão sonhado reality show, além de opções diferentes para a sua dramaturgia e novos programas.

Expectativa – 2

Internamente, no SBT, trabalha-se com a possibilidade de, a partir da primeira quinzena de fevereiro, muita coisa já começar a ser discutida e alinhavada, aí em bases mais sólidas, sobre esses novos projetos. A informação é que já existe um combinado em torno disso, só restando confirmar a data.

Jornalismo

Nada muda na base do jornalismo do SBT em Brasília. Felipe Malta continua normalmente na direção do departamento. Enquanto João Beltrão, que se deslocou de São Paulo para lá, já assumiu como chefe de redação.

Rádio

Um toque saudável: a Nova Brasil FM, que tem uma programação variada, com bom jornalismo inclusive, e só toca MPB, está com a sua recepção prejudicada em alguns pontos de São Paulo. Existem reclamações. E quando se fala ‘que só toca MPB’, é porque existem rádios brasileiras que não se dignam a tocar nenhuma. Não é mesmo, dona Antena 1? Convenhamos, um absurdo.

Boa notícia

O cenário virtual do Domingo Espetacular, da Record, está com os dias contados para a aposentadoria. Já está no radar a construção de um cenário físico. Falta só resolver uma pequena questão, relativa ao estúdio.