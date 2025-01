Tributo ao Dream Theater em Sto.André

Um supergrupo formado por músicos renomados no Brasil e no Exterior apresentará um tributo à banda de rock progressivo Dream Theater. O espetáculo, que promete emocionar os fãs, traz clássicos como Pull Me Under, Metropolis Pt. 1 e A Change of Seasons. A apresentação em Santo André será realizada no dia 21 de fevereiro, no Santo Rock Bar. A banda ainda passa por São Paulo e Limeira.

A formação terá Bruno Sutter (voz), Felipe Andreoli (baixo), Marcelo Barbosa (guitarra), Rodrigo Silveira (bateria) e Daniel Jorge (teclados). Juntos, os músicos recriarão a complexidade e a emoção das músicas do Dream Theater, com alta técnica e respeito ao legado da banda.

O show, além de homenagear a banda norte-americana, oferece aos fãs uma oportunidade de vivenciar a performance técnica e a virtuosidade de artistas que conquistaram públicos ao redor do mundo. A apresentação é voltada tanto para os admiradores de Dream Theater quanto para os fãs de música progressiva e performances ao vivo.

Com produção da Top Link Music, o evento reforça a conexão entre a música progressiva e o público brasileiro.

Os ingressos já estão disponíveis no site https://bilheto.com.br/comprar/3051/ dream-theater-tribute. O Santo Rock Bar fica na Avenida Firestone, 1340, bairro Casa Branca.