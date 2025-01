Akira pede bênção ao padroeiro S.Sebastião

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), e sua vice, Vilma Marcelino (PSDB), protagonizaram momento de fé e devoção no Dia de São Sebastião (20 de janeiro). Após participarem de missa em homenagem ao padroeiro da cidade, ambos tomaram a frente da procissão e ajudaram a carregar o andor com a imagem pelas ruas do município, em um momento que refletiu a proteção e a força que o santo simboliza para a população, além de celebração da história e das tradições dos rio-grandenses. Vilma aproveitou a ‘maratona religiosa’ para pedir proteção especial ao padroeiro: “Pedimos a intercessão de São Sebastião pela nossa cidade”, declarou a tucana, em uma das redes sociais. Como já deixou bem claro a montanha de problemas encontrados pelo socialista desde que se sentou na principal cadeira do Paço, em 1º de janeiro, uma proteção extra dos céus será muito bem-vinda.

Bastidores

Compromisso

A deputada estadual e ex-primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), nem bem acabou de retornar das férias na Europa e já visitou o Fundo Social de Solidariedade da cidade, entidade que comandou durante a gestão de seu marido, Paulo Serra (PSDB). A parlamentar se reuniu com a atual primeira-dama andreense, Jessica Roberta, e a secretária de Assistência Social, Ana Claudia Fabris. “Revivi momentos, reencontrei amigos e reafirmei o meu compormisso com o trabalho social de Santo André”, destacou a parlamentar.

Impasse

Mais de uma semana depois que esta coluna antecipou com exclusividade que o ex-prefeito de São Bernardo William Dib não seria indicado à presidência da FUABC (Fundação do ABC), por ter três anos a mais que a idade máxima permitida pelo regulamento para assumir o posto, 75, não há nenhuma informação sobre quem vai se sentar na cadeira, que segue ocupada por Luiz Mário Pereira de Souza Gomes.

Pito

Prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) utilizou as redes sociais para mostrar sua indignação com os bueiros da cidade. O emedebista mostrou o acúmulo de lixo nas tubulações e fez um apelo aos munícipes, dizendo que a Prefeitura está fazendo a parte dela. “Se faz necessário conscientizar a população e aqui fica nosso pedido, sobre a importância da destinação correta dos resíduos, evitando que sejam descartados irregularmente nas ruas e, consequentemente, nos bueiros”.

Líder

Nos bastidores da Câmara de Santo André, circula o nome do vereador Fabio Lopes (Cidadania) para assumir a função do líder de governo do prefeito Gilvan Junior (PSDB). No entanto, o chefe do Paço andreense deverá fazer o anúncio oficial do cargo de sua confiança apenas quando os trabalhos forem retomados na Casa, na primeira semana de fevereiro.