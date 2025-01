São Bernardo FC busca manter campanha 100%

Dois jogos, duas vitórias. O início de campanha do São Bernardo FC na elite do Paulista em 2025 empolga não só torcedores, mas diretoria, elenco e comissão técnica. E, além de defender a campanha 100%, o Tigre entra em campo às 18h30 de hoje, no Estádio 1º de Maio, para tentar baixar o moral do Mirassol, que chega embalado pela vitória arrasadora, por 6 a 0, sobre o Água Santa, no domingo.

A partida marcará o reencontro do lateral-direito Rodrigo Ferreira, atualmente na equipe do Grande ABC, com o ex-clube, no qual atuou entre 2022 e 2024. “Claro que existe o respeito, mas hoje defendo o São Bernardo e o pensamento é de buscar a vitória”, disse. “Eles vêm de resultado elástico na rodada passada, será um adversário difícil”, declarou.

O zagueiro Helder também destacou o potencial do adversário. “O Mirassol é uma grande equipe. Não é à toa que está na Série A do Brasileiro. Construiu grande resultado na rodada passada. Respeitamos a equipe, mas estaremos na nossa casa e temos de buscar a vitória”, disse. O Tigre tem seis pontos no Grupo D. Já o Mirassol, três no A.