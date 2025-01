'Quero jogadores que queiram jogar no Palmeiras', diz Abel após recusa de Claudinho

Um dia após Claudinho mudar seus planos, frustrar o Palmeiras e aceitar proposta do Al Sadd, do Catar, Abel Ferreira deu um recado claro nesta quarta-feira: deseja ter, em seu elenco, atletas que realmente queiram jogar no time alviverde.

"Às vezes acontece esse tipo de situação. Queremos aqui jogadores que queiram muito vir ao Palmeiras, jogadores de caráter e palavra", enfatizou o treinador após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Santos na Vila Belmiro. "Temos o que estão conosco. Sabemos o quão difícil é trazer jogadores".

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros - cerca de R$ 117 milhões - ao Zenit, da Rússia, para ter Claudinho, que reforçaria o ataque. Ele havia aceitado a proposta na segunda-feira. Mas, conforme afirmou a presidente Leila Pereira, enquanto clube e representantes do meia-atacante trocavam contratos, veio o aviso do estafe do atleta de que ele não mais seria jogador do time alviverde.

Abel mostrou certa frustração pela escolha de Claudinho, com o qual Leila disse ter falado duas vezes ao telefone. "A parte mais triste é que não é a primeira vez que isso acontece", lamentou o treinador. "Não é o jogador que joga, é o homem que joga. Tenho a sorte de ter homens de caráter para jogar aqui. Nós queremos homens que tenham muita vontade de vir ao Palmeiras. Nossa presidente foi muito clara. Talvez vocês não estejam habituados com essa clareza. Os que não quiserem vir não vamos insistir muito".

Para o português, está cada vez mais difícil encontrar talentosos jogadores sem gastar valores vultosos. Um caso raro disso é Richard Ríos, que garantiu a vitória no clássico desta quarta. O clube pagou pouco pelo colombiano, apenas R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador em 2023. "Quero que os jogadores que tenho continuem a trabalhar, a ser esse grupo de caráter contra quem for, que joguem para ganhar", disse ele.

O técnico deixou claro que quer mais um zagueiro, um meio-campista e um atacante nesta janela. Vieram apenas o uruguaio Facundo Torres, que fez sua estreia no empate por 1 a 1 contra o Noroeste, e Paulinho, ex-Atlético-MG, que passa por recuperação após uma cirurgia e só deverá estar à disposição de Abel em abril., por enquanto. "Com o trabalho e dedicação da nossa direção vamos perceber as reais necessidades da nossa equipe. Tem jogadores que temos que potencializar".

O triunfo parecia improvável e foi conquistado, na avaliação do treinador, pela mudança de postura no segundo tempo, etapa em que o time apresentou agressividade e intensidade. "Melhorou a agressividade no último terço. Fomos agressivos e controlamos o jogo", avaliou.