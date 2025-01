Tite Campanella amplia em 154% investimentos no ReFundação

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), vai investir R$ 100,6 milhões este ano para dar andamento às obras do ReFundação, considerado o maior projeto de drenagem da história da cidade. Segundo a prefeitura, o investimento comprova que os trabalhos para mitigar as cheias no Bairro Fundação e outras partes da cidade serão prioridade da administração.

>O governo municipal informou que houve acréscimo de 154% nos investimentos no projeto em comparação a 2024, quando foram aportados R$ 39,6 milhões.

“Combater as enchentes, em especial no Bairro Fundação, que tem esse problema histórico, é uma das prioridades da gestão. O ReFundação é daqueles programas estruturantes, cujo legado vai atravessar gerações de moradores de São Caetano”, disse Tite Campanella.

O ReFundação integra o Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul), que envolve investimento de R$ 173,3 milhões em intervenções que têm como objetivo central resolver os problemas das enchentes em pontos históricos do município. A maior parte do recurso está empenhada para ser investida neste ano.

O programa engloba a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade de armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água; ampliação de galerias de águas pluviais em 8 quilômetros de vias; e alteamento de muro em toda extensão de São Caetano da Avenida dos Estados (4 quilômetros no total). Há também a requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e o entorno.

O conjunto de obras de combate às enchentes atua, principalmente, no Bairro Fundação, cuja geografia desfavorece o escoamento de águas de chuva, sobretudo os volumes tradicionalmente registrados no verão.<TL>