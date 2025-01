Taka Yamauchi visita primeira escola municipal de Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), realizou visita técnica à Emeb (Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco Daniel Trivinho), a primeira escola municipal da cidade, que atende cerca de 800 alunos. Acompanhado do secretário de Educação, Felipe Sigollo, e de vereadores da base, o prefeito verificou as condições da unidade e conversou com a equipe escolar sobre os desafios enfrentados.





Durante a visita foram encontrados problemas estruturais, como fiação elétrica exposta, infiltrações em diversos ambientes, vazamentos no telhado, vidros das janelas emperrados e falta de acessibilidade. Além disso, algumas cadeiras e mesas estavam danificadas e a rede hidráulica e elétrica apresentava mau dimensionamento, causando situações como a cozinha, onde apenas uma torneira funciona de cada vez. Também foram constatados mofo nas salas recreativa e de vídeo.





O prefeito ressaltou o empenho dos profissionais da escola. “A EMEB Profº Francisco Daniel Trivinho carrega um valor histórico enorme para Diadema como nossa primeira escola municipal. É inspirador ver o empenho e dedicação dos professores, funcionários e da direção da escola em proporcionar o melhor para os alunos, mesmo enfrentando tantos desafios. Vamos trabalhar para transformar este cenário e garantir um ambiente digno para nossas crianças e educadores.”





Diante dos problemas encontrados, a Secretaria de Educação anunciou que tomará as medidas necessárias para solucionar as questões mais urgentes, priorizando a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais.

Durante a visita, o prefeito também falou sobre o calendário escolar de 2025, que prevê o início das aulas no dia 7 de fevereiro. O calendário inclui eventos importantes como a Semana Mundial do Brincar, Jogos Estudantis, Gincana Inclusiva em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, Circuito Cultural Descentralizado e a Virada Inclusiva, entre outros.

Também foram mencionadas as festividades juninas, o Desfile de Sete de Setembro e o recesso das creches, além de momentos de planejamento e reuniões com as famílias dos alunos.