Liga dos Campeões tem apenas dois classificados para as oitavas e City em perigo; veja cenário

A sétima e penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões 2024/2025 foi encerrada nesta quarta-feira. E até o momento, apenas duas equipes já garantiram a classificação direta para as oitavas de final: Liverpool e Barcelona. Por outro lado, o Manchester City corre risco de eliminação.

O time de Arne Slot lidera a tabela, com 21 pontos. O Liverpool tem uma grande campanha no torneio, com sete vitórias em sete jogos - marcaram 15 gols e sofreram apenas dois. Quem também está garantido nas oitavas de final é o Barcelona. O time catalão ocupa o segundo lugar na tabela, com 18 pontos. Na última terça, conseguiu uma vitória incrível fora de casa sobre o Benfica por 5 a 4.

Apenas os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas da Liga dos Camopeões. Do nono ao 24º colocado, os times disputam uma fase de playoffs para tentarem avançar para as oitavas.

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase, as equipes que estão na zona de classificação direta são (além de Liverpool e Barcelona): Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen. Esses times dependem apenas de si para avançarem.

Os clubes que se encontram na zona de playoffs são: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic, PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting e Stuttgart.

O Manchester City está fora da zona de playoffs neste momento, no 25º lugar, com oito pontos. Nesta quarta-feira, o time inglês perdeu para o PSG, no Parque dos Príncipes, na França, por 4 a 2. Na última rodada da primeira fase, o City atua em casa contra o Club Brugge e avança com triunfo.

Nove equipes já estão eliminadas e não possuem mais chances de avançar: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys.