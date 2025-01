Monitoramento auxilia em prisão de homem que furtava motos em Santo André

O monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) da Prefeitura de Santo André foi determinante para solucionar mais uma ocorrência na cidade. Um homem foi detido na última terça-feira (21), envolvido em furtos de motocicletas no município e também na capital paulista. Por meio do cruzamento de informações foi possível realizar a abordagem.

O homem que cometia os furtos estava trafegando pela região central de Santo André, quando foi dada ordem de parada por uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). Os guardas iniciaram os procedimentos de checagem, quando o condutor assumiu pelo menos cinco furtos registrados na cidade e disse ainda vender as motos furtadas por R$ 600, valor extremamente baixo para essa categoria.

O criminoso, quando foi detido, confessou ainda uma nova tentativa de furto no mesmo dia, pela Praça dos Correios, no Centro de Santo André. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André e o segue à disposição da Justiça.