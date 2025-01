Ramalhão perde para Taubaté e segue sem vencer na A-2

Três rodadas se passaram, e o Santo André segue sem conhecer o sabor da vitória na Série A-2 do Campeobnato Paulista. E não importa a qualidade do adversário. Nesta quarta-feira (22) à tarde, o Ramalhão acabou derrotado, por 1 a 0, no Estádio Bruno Daniel, pelo Taubaté, que até então ocupava a lanterna da classificação, após duas derrotas consecutivas – agora tem três pontos. Já o Ramalhão acumulou o segundo revés, além de um empate, e se manteve entre os últimos colocados, com um ponto.

Quando a bola rolou, o mandante Santo André tomou a iniciativa no gramado sintético e teve a chance de abrir o placar logo aos dez minutos, em chute de Dudu Figueiredo. O goleiro Samuel Pires fez a defesa.

O Taubaté respondeu dois minutos depois. E de maneira mais eficiente. Lucas Venuto recebeu passe, fugiu da marcação e finalizou com precisão para abrir o placar.

O Ramalhão voltou a assustar apenas aos 40 minutos, quando Netto arriscou de longe e Samuel Pires realizou a intervenção.

No segundo tempo, o técnico Gilson Kleina, ameaçado no cargo diante da falta de bons resultados na competição, promoveu mudanças na equipe, que ganhou maior poder ofensivo.

A estratégia, no entanto, se mostrou ineficiente em razão da dificuldade do Santo André em criar e, assim, furar a marcação do Taubaté. Um duelo entre ataque e defesa que pouca emoção acrescentou ao jogo. E que não mudou o resultado.

Sem tempo a perder, o Ramalhão volta a cabeça para o jogo de domingo, às 10h, contra a Portuguesa Santista, na Baixada. Já o Taubaté passa a focar no Votuporanguense, em duelo programado para as 15h de sábado, no Vale do Paraíba.