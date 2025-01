Nestlé encerra operação das lojas KitKat Chocolatory no Brasil

A Nestlé encerrou no final do ano de 2024 as operações das quatro unidades da KitKat Chocolatory, sendo três em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Em nota, a empresa informou se tratar de uma decisão estratégica relacionada à aquisição do Grupo CRM, das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau. Anunciada em setembro de 2023, a compra foi concluída no final do ano passado, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os produtos diferenciados da KitKat que eram vendidos nas lojas conceito passarão a ser oferecidos em 50 unidade da rede da Brasil Cacau.

A intenção da empresa é que a linha esteja disponível aos clientes em 500 lojas ainda neste ano.

"As operações de butiques serão concentradas em CRM, que detém expertise consolidada em promover experiência ao consumidor em suas lojas distribuídas em todo o país", informou a Nestlé em nota.

A marca

Lançada no Japão, a KitKat Chocolatory é uma iniciativa da Nestlé para vender edições limitadas e sabores especiais do produto. Nas lojas, o público podia criar o seu próprio chocolate escolhendo os sabores da base, da cobertura e até toppings.

O sucesso do modelo fez com que o conceito se espalhasse pelo resto do mundo. A primeira loja conceito na América Latina foi aberta em 2019 no Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo.

A KitKat Chocolatory também operava no Pátio Paulista, Shopping Cidade São Paulo e Shopping Eldorado.

No Rio, ela funcionava no Barra Shopping. Além das lojas, a empresa também mantinha quiosques nos shoppings Center Norte e Anália Franco (em São Paulo), Park São Caetano (em São Caetano do Sul) e Tietê Plaza Sul e Parque D. Pedro (em Campinas).

Desde que chegou ao Brasil, a marca lançou mais de 80 produtos, com sabores diferenciados como algodão doce, quentão e churros.