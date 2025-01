Azulão abre luta por renascimento no futebol paulista com vitória fora

O São Caetano mostrou nesta quarta-feira (22) que está disposto a reencontrar seus melhores dias no futebol paulista. Apesar de jogar na Capital, o Azulão abriu bem a participação na Série A-4 do Estadual ao derrotar o Nacional, por 2 a 1, no Nicolau Alayon.

Fábio Azevedo precisou de quatro minutos para abrir o placar. O Nacional deixou tudo igual aos 43, por meio de Gustavo Índio.

O gol do triunfo do São Caetano saiu aos 51 da etapa final, em penalidade convertida por Vinícius Spaniol. O Azulão volta a campo sábado, contra o Paulista, no Anacleto Campanella.