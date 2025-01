Equipe de Lexa se pronuncia sobre contratos profissionais após internação da cantora

Em meio a aproximação do Carnaval 2025, a equipe de Lexa se manifestou através de nota oficial nesta quarta-feira, dia 22, para falar sobre os contratos de trabalho da funkeira. Ela ficará de fora desse período de festividades por conta de sua internação.

Grávida de seis meses de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, a cantora está com pré-eclâmpsia, diagnóstico de hipertensão arterial ou da piora de hipertensão arterial preexistente. No comunicado, o time de Lexa se pronunciou em nome dela afirmando que datas serão reajustadas em conjunto com os contratantes:

A artista Lexa e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas.

Na sequência, o texto ainda traz um agradecimento ao público pelo carinho com a famosa:

A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. Com o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros.

Segundo o colunista Leo Dias, Lexa foi internada nesta segunda-feira, dia 20.