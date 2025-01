Jhegson Méndez rescinde contrato com São Paulo e é anunciado pelo Independiente del Valle

Jhegson Méndez não é mais jogador do São Paulo. O volante, de 27 anos, teve seu contrato rescindido com o clube paulista e foi anunciado como reforço do Independiente del Valle, do Equador, até dezembro de 2026.

Contratado pelo São Paulo em 2023, Méndez teve poucas oportunidades na equipe tricolor, com apenas 23 jogos disputados. Em busca de mais tempo em campo, foi emprestado ao Elche, da Espanha, mas também não teve destaque por lá, atuando em apenas quatro partidas.

Antes de sua passagem por São Paulo e Elche, o volante atuou por Orlando City e Los Angeles FC, ambos dos Estados Unidos. Curiosamente, Méndez já teve uma breve passagem pelo Independiente del Valle em 2015, quando subiu ao time profissional e disputou dois jogos.

Dado que o jogador não estava nos planos do técnico Luis Zubeldía, o São Paulo optou pela rescisão do contrato, permitindo que o volante procurasse novas oportunidades. Agora, Méndez tentará retomar seu bom futebol em sua volta ao clube equatoriano, em busca de uma nova fase de destaque em sua carreira.

Enquanto isso, o São Paulo se prepara para o confronto com o Guarani, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Até o momento, o time tricolor fez apenas um jogo na competição, um empate sem gols com o Botafogo-SP.