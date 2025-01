Costa: estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com Trump

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou sua intenção de trabalhar com o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, considerando que a União Europeia e os EUA são "os maiores parceiros de investimento um do outro".

"É do interesse de ambos manter uma relação estável e balanceada. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com o novo governo dos EUA para promover uma cooperação econômica positiva e justa e avançar em nossas prioridades compartilhadas de prosperidade e segurança, enquanto, naturalmente, protegemos nossos próprios interesses", declarou Costa em seu perfil no X.