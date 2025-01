Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões

O concurso 2.818 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (21), não teve vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (23).

As dezenas sorteadas foram: 07 - 10 - 12 - 15 - 25 - 47. Apesar de não haver ganhadores do prêmio máximo, 88 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 18.948,77. Além disso, 4.697 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo o prêmio de R$ 507,16 cada.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso pode fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.

O sorteio da Mega-Sena será realizado às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.