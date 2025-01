Eliminados do BBB25, Marcelo, marido de Arleane, desabafa: Eu me senti traído aqui fora

Marcelo e Arleane foram os primeiros eliminados do BBB25 e, como de praxe, participaram do Café com Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, dia 22. Em conversa com Ana Maria Braga, o casal debateu sua trajetória no programa e comentou as polêmicas que causaram nesta primeira semana de reality.

Se muitas papas na língua, Marcelo foi logo afirmando:

- Eu me senti traído aqui fora.

O motivo? Bom, Arleane logo explicou:

- O povo quer que jogue, jogue, jogue, e depois tira quem quer jogar. Vai entender?

Segundo o casal, o jeito de Marcelo de buscar o jogo foi o que influenciou a saída deles tão cedo. Sobre isso, ele justificou:

- O Edi me puxou, eu fui junto. E a galera percebia, eu acabei virando alvo junto com o Edi.

Polêmica com Gracyanne Barbosa

Ana Maria também quis saber sobre a polêmica cena em que Arleane convida o marido para apertar o bumbum de Gracyanne Barbosa. O momento gerou bafafa dentro e fora da casa e levantou o questionamento se Marcelo seria machista.

O casal disse ter pedido desculpas para Gracy no programa, mas reforçou os pedidos ao vivo. Além disso, o brother explicou o que quis dizer quando comentou que as pessoas poderiam contratar a influenciadora sem medo:

- Contratar para fazer novelas, comercial.

Para finalizar, Arleane ainda disse que não tem possibilidade dos dois terem um relacionamento aberto:

-A gente não tem uma relação aberta, nunca vamos ter. Foi uma leseira da minha parte, peço desculpas para ela novamente. Em nenhum momento eu quis constrânge-la. Eu achei que tivesse ficado tudo bem.

Para finalizar, Marcelo ainda alfinetou a família de Edilberto e Raissa por ter torcido contra eles no paredão, mas afirmou que sua torcida ainda vai para Edi.

- Mesmo descobrindo a trairagem que a equipe e a família do Edi fez comigo fora. Ele é como se fosse um irmão mais velho. Mesmo sabendo o que aconteceu aqui fora, a minha torcida é para ele.