Xuxa Meneghel passa por procedimento cirúrgico no joelho e boletim médico revela previsão de alta

Na última terça-feira, dia 21, Xuxa Meneghel passou por uma artroscopia no joelho. Um boletim médico emitido pelo Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo, informa que o procedimento cirúrgico, que permite reparar lesões nas articulações, já estava previamente programado para ser realizado.

Na nota, a unidade de saúde começa informando:

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D?Or, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida nesta terça-feira (21/1) a uma artroscopia de joelho, que já estava previamente programada.

Em seguida, declara que tudo correu bem, a Rainha dos Baixinhos já está andando e deve receber alta nesta quarta-feira, dia 22.

O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente. A alta médica está prevista para amanhã, quarta-feira.

Ao portal Leo Dias, a assessoria de imprensa de Xuxa contou que a artista operou o menisco para garantir que esteja bem para uma turnê grande que chega no segundo semestre de 2025.

Ela operou o menisco, pois como será no segundo semestre a turnê, vai ser uma turnê grande, isso vai exigir bastante. Ela é uma pessoa que dá tudo de si, está em plena forma, treina todos os dias. Com isso, ela achou melhor fazer logo esse procedimento para estar zerada 100% já no segundo semestre que é quando a gente vai precisar mais dela para essa turnê.