Amanda Kimberlly troca próteses de silicone com cirurgiã de Neymar Jr.: Ansiosa para essa nova versão

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, Amanda Kimberlly compartilhou uma série de registros em que surge no quarto do Blanc Hospital, localizado em Poá, no interior de São Paulo. A influenciadora revelou aos seguidores que passou por uma cirurgia para a troca de suas próteses de silicone.

A modelo, que é mãe de Helena ao lado de Neymar Jr., realizou o procedimento com Emilly Freire, cirurgiã que já operou o jogador de futebol. Ao mostrar imagens do café da manhã e algumas fotos suas tiradas no hospital, Amanda contou que tudo correu bem:

Fiz a troca da minha prótese, foi tudo bem, graças a Deus.

A famosa ainda escreveu:

Ansiosa para essa nova versão.