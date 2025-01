Há 32 dias internada, Preta Gil recebe visita de primogênito e neta em hospital

Lindos! Na tarde da última terça-feira, dia 21, Preta Gil recebeu a visita do filho primogênito, Francisco Gil, e da neta, Sol de Maria, enquanto segue internada no hospital Sírio Libanês, onde a cantora está há 32 dias para se recuperar de uma nova cirurgia que fez por conta do tratamento de câncer.

Nos Stories de seu Instagram, Francisco compartilhou uma foto ao lado da filha no elevador.

- Minha companheirinha, diz a legenda.

Homenagem de aniversário

Na última segunda-feira, dia 20, o primogênito de Preta Gil completou 30 anos de idade e recebeu uma homenagem emocionante da mãe.

A cantora fez uma publicação no Instagram com fotos e vídeos dos dois juntos.

Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor, escreveu na legenda.