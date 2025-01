Arleane e Marcelo são os primeiros eliminados do BBB25

O caos já está instalado na casa mais assistida do Brasil! É claro que a votação e formação do Paredão nunca é fácil e o dia da eliminação é ainda mais complicado, exatamente como foi nesta terça-feira, dia 21, quando os brothers e sisters passaram a tarde em climão e algumas brigas.

Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa foram as duplas que formaram o primeiro paredão da temporada e jogaram o clima lá no alto com a competição acirrada.

Depois de muito choro e coração a mil, Tadeu Schimidt anunciou que Arleane e Marcelo deixariam o programa ainda na primeira semana.