Robson Miguel apresenta seu novo show ‘A Alma do Violão’

O violonista Robson Miguel, famoso por seu castelo em Ribeirão Pires, vai apresentar seu novo show, A Alma do Violão, em uma apresentação nesta quinta-feira (23), às 20h30, no Teatro Liberdade, localizado na Rua São Joaquim, 129, no bairro da Liberdade, na Capital.

Considerado um dos principais nomes do mundo no violão, Robson tem repertório que vai dos grandes clássicos do samba e da MPB ao blues, jazz e pop rock.

“O violão tem um corpo semelhante ao do ser humano, as suas cordas são como se fossem o espírito que produz o som que toca a nossa alma. E essa é a definição da música, a arte de manifestar os afetos da nossa alma através do som”, afirma o violonista.

Fundador da orquestra de Santo André, ele alcançou o primeiro lugar no Ranking Mundial de Violonistas, de acordo com o Circulo Violonístico de Madri. “O violão é o instrumento mais popular do mundo e é o único que para tocá-lo é preciso abraçar junto ao coração”, diz Robson.

Os ingressos para o show estão disponíveis em https://www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro.