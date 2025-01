Agatha Moreira comemora aniversário com amigos na praia com bolo inusitado

Agatha Moreira comemorou a chegada de um novo ano de vida em grande estilo! Na última segunda-feira, dia 20, a atriz curtiu um dia de praia com os amigos no Rio de Janeiro e ganhou até um bolo inusitado.

Vale lembrar que Agatha, que está no ar na TV Globo na pele de Luma de Mania de Você, completou 33 anos de idade no último domingo, dia 19.

Nas redes sociais, Agatha ainda surgiu jogando vôlei de praia e curtindo com os amigos na areia. Ao receber o bolo, ela se surpreendeu com a frase confeitada no topo: Parabéns, Agatinha. A gente ama safada. Sorte nossa te ter!

Com ela estava o namorado Rodrigo Simas e as amigas Nathalia Dill, Marina Moschen e Bruna Griphao.