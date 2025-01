Trump pressiona por renegociação antecipada de acordo com México e Canadá

DO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando a ameaça de impor tarifas rígidas sobre produtos provenientes do Canadá e do México já na próxima semana para pressionar os dois países a começarem a renegociar um acordo comercial continental, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo comercial EUA-México-Canadá (USMCA), que foi elaborado no primeiro mandato de Trump como substituto do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, está sujeito à revisão estatutária em 2026 - mas Trump espera renegociá-lo mais cedo, afirmaram as fontes.

Trump está, particularmente, focado em utilizar a ameaça de tarifas para alterar as regras para automóveis no âmbito do pacto, forçando as fábricas de automóveis a se transferirem do Canadá e do México de volta para os EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com a lógica de Trump. Isso fez com que as principais montadoras corressem para encontrar maneiras de satisfazer Trump sem "implodir a cadeia de fornecimento de automóveis norte-americana" presente nos três países, de acordo com um executivo da indústria automobilística.

De acordo com pessoas informadas sobre o assunto, Trump recorrerá a Howard Lutnick, o seu escolhido para secretário do Comércio, e a Jamieson Greer, o seu nomeado para representante Comercial dos EUA, para lidar com a renegociação do USMCA.

A Casa Branca não respondeu a pedido de comentário.

O USMCA governa cerca de US$ 2 bilhões em comércio entre os EUA e os seus vizinhos continentais. Foi aprovado pelo Congresso com o mais amplo apoio de qualquer acordo comercial na história dos EUA. Desde a sua assinatura, o México e o Canadá suplantaram a China como os principais parceiros comerciais dos EUA, de acordo com dados do Census Bureau.

"Não creio que haja qualquer dúvida de que haverá uma reinicialização do USMCA", disse o senador Kevin Cramer, um aliado próximo de Trump. Cramer disse que tem estado em contato com autoridades canadenses sobre como podem atenuar as exigências de Trump.

"Esperamos que eles respondam de forma rápida", disse, acrescentando que "esse é certamente o objetivo".

Outros parlamentares próximos de Trump alertam o Canadá e o México para não encararem levianamente as suas ameaças tarifárias. O senador Bill Hagerty (republicano, Tennessee) disse que seria "lamentavelmente ingênuo" ver as ameaças tarifárias de Trump apenas como um porrete para renegociar acordos comerciais.