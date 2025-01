Líder de governo, Juninho do Chicão diz que relação com a oposição é cordial e de respeito

O vereador de Diadema Francisco Gonçalves Nogueira Júnior, o Juninho do Chicão (Progressistas), líder de governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB), afirmou que neste início de mandato tem buscado o diálogo com a oposição e a relação tem sido cordial, construída na base do respeito mútuo.

“Quanto representante do governo, já nos colocamos à disposição para construir as demandas dos vereadores em clima de harmonia, respeitando a independência do Poder Legislativo. Também tivemos a eleição da mesa diretora da Câmara, que tanto a oposição como a base votaram no Rodrigo (Capel/PSD). Inclusive, também faço parte da mesa, o que demonstra o clima que está na Casa”, destacou o parlamentar, que é segundo vice-presidente.

Juninho do Chicão afirmou que é esperada uma oposição forte, como a do PT, mas que esta possa ser responsável, transparente e próspera. “Quando começarem os trabalhos legislativos serão naturais o embate e as discussões. Porém, contamos que se mantenha a harmonia (entre os pares)”, pontuou.

Rodrigo Capel na presidência vai ao encontro do que a base espera para esta legislatura. “O Rodrigo é ponderado e sensato. Sua escolha vai no sentido de que a gente comece este mandato com muita serenidade e sensatez”, destacou.





CONSÓRCIO

O progressista vê com bons olhos a possibilidade de os vereadores terem maior participação no Consórcio Intermunicipal do ABC. O parlamentar ressaltou ainda que a volta de São Bernardo para o colegiado e, por consequência, de Marcelo Lima, trará mais dinamismo às ações da entidade.

“O vereador é o para-choque da sociedade e como lá ocorrem discussões macro, da região, é de suma importância a participação do Legislativo”, pontuou.





EXPERIÊNCIA

Candidato a vereador em 2020, Juninho do Chicão ficou como primeiro suplente e chegou a assumir o mandato por 39 dias em 2022. O progressista traz como experiência política, também, o tempo que foi assessor parlamentar do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) e do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), no período em que esteve na Câmara Federal.