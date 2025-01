Rubio pede a diplomatas para defenderem e executarem políticas 'America First' de Trump

O novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, apelou aos diplomatas para defenderem e executarem as políticas "America First" de Trump. O pedido ocorreu assim que Rubio assumiu o comando do departamento, poucas horas depois de tomar posse.

Primeira nomeação confirmada de Trump para o gabinete, Rubio ingressou no departamento pela entrada principal, sob fortes aplausos e vivas, antes de se dirigir aos seus novos funcionários no mesmo saguão em que o ex-secretário de Estado Antony Blinken fez comentários de despedida na sexta-feira.

"Os eleitores decidem o rumo da nossa nação, tanto internamente como no exterior, e elegeram Donald J. Trump como nosso presidente quando se trata de política externa com uma missão muito clara", disse Rubio. "E essa missão é garantir que a nossa política externa esteja centrada em uma coisa, que é o avanço do nosso interesse nacional, que (foi) claramente definido na sua campanha como qualquer coisa que nos torne mais fortes, mais seguros ou mais prósperos."

Trump tem sido publicamente cético em relação ao valor do Departamento de Estado desde o seu primeiro mandato e, tal como fez com outras agências, acusou alguns membros do corpo diplomático de trabalharem para enfraquecer ou inviabilizar as suas prioridades políticas. Fonte: Associated Press