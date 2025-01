Shakira pode ser madrinha do bebê de Gisele Bündchen

Já pensou ser afilhado de uma das cantoras latinas mais famosas do mundo? De acordo com informações do site Radar Online, Gisele Bündchen estaria cogitando convidar Shakira para ser madrinha de seu terceiro filho.

A modelo está esperando um bebê com o treinador de jiu-jítsu Joaquim Valente, e teria se aproximado da cantora especialmente após ela ter se divorciado do ex-jogador Gerard Piqué e se mudado para Miami, nos Estados Unidos.

Shakira e Gisele realmente se uniram nos últimos anos. Elas se ajudaram em seus términos e a amizade tem sido uma espécie de graça salvadora para ambas, teria revelado uma fonte ao veículo.

O informante do site norte-americano ainda afirmou que a gravidez da brasileira teria ajudado ainda mais a estreitar os laços entre as duas:

E agora que Gisele está grávida , ela está se apoiando ainda mais em Shakira. Elas conversam o tempo todo, não importa onde estejam no mundo. Gisele não tem muitas amigas próximas e é raro ela deixar alguém novo entrar. Mas Shakira está em seu círculo íntimo agora, e Gisele está falando sobre querer dar a ela a honra de ser uma das madrinhas de seu bebê. Isso diz muito sobre o quanto ela valoriza Shakira e quer que ela faça parte disso.

Vale lembrar que as famosas foram vistas em maio de 2023 almoçando juntas em um restaurante japonês em Miami, ambas acompanhadas dos filhos.