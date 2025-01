Aneel vai pautar com celeridade processo sobre 13 projetos de hidrogênio, afirma diretor-geral

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira, 21, que o processo sobre a autorização de 13 projetos de hidrogênio de baixa carbono, na modalidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI), deve retornar ao plenário o "mais rápido possível".

A área técnica do regulador teve manifestação favorável aos projetos, com a perspectiva de R$ 1,49 bilhão de investimentos para aplicação em segmentos industriais como siderurgia, fertilizantes, alimentos, mobilidade, petroquímica e outros. Sandoval havia pedido vista do processo.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 21, Sandoval Feitosa também comentou que há perspectiva de bandeira tarifária verde ao longo do ano, mas disse que só no fim do período úmido haverá uma previsão mais assertiva.

Amazonas Energia

Em relação à Amazonas Energia, o diretor-geral disse que há concordância sobre a necessidade de solução definitiva para a concessionária. "Não é possível que um serviço público contínuo, que é o serviço de distribuição de energia elétrica, fique na insegurança de uma decisão de um juiz de primeira instância", declarou.

Para atender determinação judicial, a Aneel aprovou o plano para a Âmbar Energia assumir o controle da concessionária, tendo flexibilizações que serão cobertas pela Conta de Consumo de Combustíveis(CCC) de aproximadamente R$ 14 bilhões pelos próximos 15 anos, além de aporte de capital de R$ 6,5 bilhões para a redução do endividamento da Amazonas Energia.