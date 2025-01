Centros Educacionais de Santo André abrem piscinas para o público

Até o final de janeiro, seis Centros Educacionais de Santo André (Cesas) estarão com piscinas abertas para o público poder se refrescar nesta época de altas temperaturas e recesso escolar. O acesso aos equipamentos pode ser feito de quarta a domingo, das 9h às 11h45 e das 13h15 às 16h15.





As piscinas estão disponíveis nos Cesas Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Parque Novo Oratório, Vila Humaitá, Vila Linda e Vila Floresta. Os equipamentos, que no dia a dia servem para aulas de natação e hidroginástica, estarão à disposição de todos os munícipes, desde que sejam residentes de Santo André e estejam portando a carteirinha de piscina.





Além disso, todos os 12 Cesas da cidade também irão oferecer gratuitamente atrações lúdicas, recreativas, educacionais, artísticas, culturais e esportivas até o dia 24 de janeiro (sexta-feira).





Para fazer uma carteirinha de acesso é necessário comparecer a qualquer um dos Cesas que possuem piscina, de segunda a sexta. Às segundas o horário de funcionamento é das 9h às 19h, e de terça a sexta, as unidades ficam abertas das 8h às 21h. Não é possível fazer a carteirinha aos finais de semana.





Para emissão da carteirinha, o munícipe precisa preencher um formulário de inscrição, apresentar documento original com foto, comprovante de residência e duas fotos 3x4 recentes. Se a carteirinha for para uma pessoa menor de idade, é necessária apresentação de documento original com foto dela e também do responsável.





Regras - A utilização das piscinas dos Cesas segue uma série de regras. Crianças até 8 anos, por exemplo, só podem acessar a piscina com acompanhante responsável. É exigido uso de traje de banho apropriado para permanecer no espaço (maiô, biquíni, sunquíni para mulheres e meninas; sunga ou shorts tactel para homens e meninos; fralda especial para bebês). Solicita-se a utilização da ducha antes de entrar na piscina.





É permitido usar chinelo, camiseta e canga no deck (área externa), além de protetor solar. Por outro lado, nas piscinas é proibido portar aparelhos eletrônicos, bem como utilizar bronzeador ou similar; usar pranchas, isopor ou bolas; fumar; permanecer com tênis, mochilas, sacolas ou similares; consumir quaisquer tipos de alimentos e bebidas; entrada de animais; comportamentos que possam afetar o bem-estar e segurança dos frequentadores; agressões físicas ou verbais (passíveis de suspensão).





Tô de Férias - Até esta sexta-feira (24), cada Cesa terá a sua programação divulgada pelas próprias unidades, com diferentes horários. Entre a diversificada grade, além de diversas oficinas e gincanas, haverá atividades e jogos parta todas as idades.





ENDEREÇOS E TELEFONES DOS LOCAIS

Cesa Cata Preta - Estrada da Cata Preta, 810 - Tel: 3356-7729

Cesa Jardim Santo Alberto - Rua Petrogrado, s/n - Tel: 4975-1707

Cesa Jardim Santo André - Rua dos Dominicanos, 1250 - Tel: 4453-0907

Cesa Vila Palmares - Rua Armando Rocha, 220 - Tel: 4991-4099

Cesa Parque Andreense - Rua Astorga, s/n - Tel: 3356-7766

Cesa Parque Erasmo - Rua Ipanema, 253 - Tel: 4479-0992

Cesa Parque Novo Oratório - Rua Tanganica, 385 - Tel: 4479-0303

Cesa Vila Floresta - Rua Paritins, 344 - Tel: 3356-7777

Cesa Vila Humaitá - Rua Guerra Junqueira, 366 - Tel: 4458-4011

Cesa Vila Linda - Rua Rolândia, 115 - Tel: 4452-1799

Cesa Vila Sá - Avenida Nova Iorque, s/n - Tel: 4997-7557

Cesa Jardim Irene - Rua Caminho dos Vianas, s/n - Tel: 4451-1329.