A Santa de Diadema. São José de Ribeirão Pires. São Caetano Di Thiene. Monumentos sacros... ...religiosidade do Grande ABC!

Loli buscou as imagens da festa de Nossa Senhora das Graças junto à União dos Cavaleiros de Diadema. São do ano 2010. Os romeiros rumaram ao bairro Serraria, onde está o primeiro grande monumento religioso do Grande ABC, oferta da família Ruyce.

É uma capela, com a imagem da santa, inaugurada em 12 de julho de 1949. Ali originou-se a Paróquia Nossa Senhora das Graças, cuja matriz fica defronte ao monumento.

RIBEIRÃO PIRES

No sentido oposto à Diadema, Ribeirão Pires, e outro monumento religioso visto de várias partes da cidade: a estatua de sete metros de altura, em honra ao padroeiro São José, obra do escultor Gildo Zampol datada de 1976. Zampol, filho da cidade, descendente de antiga família de imigrantes italianos local.

SÃO CAETANO

Mais ao centro do Grande ABC, a estátua de São Caetano Di Thiene, inaugurada em agosto de 1991 no Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica.

GRANDE ABC

Seriam estas três as maiores obras sacras em espaços livres da região? E quais imagens religiosas públicas temos em Santo André, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra?

Pauta colocada, um trabalho a você, memorialista. A página Memória é tradicionalmente o espaço aberto ao registro das construções desta história e da formação da identidade de um Grande ABC sempre em busca de novas descobertas.

Crédito das fotos 1, 2 – Loli Gagliardi (divulgação)

FESTA NA SANTA.

1 - 28 de novembro de 2010. Chegam os cavaleiros

2 – O entorno do monumento, no bairro Serraria

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 22 de janeiro de 1995 – Edição 8917

CARGOS E SALÁRIOS – Diário publicava tabela organizada pelo IMES (hoje USCS) focalizando o mercado de trabalho de 30 anos atrás.

A pesquisa focalizou 128 cargos, horistas e mensalistas, em 106 empresas, 44% das quais com sedes no Grande ABC.

RIO GRANDE DA SERRA – O prefeito José Teixeira cultivava seu jeito marqueteiro de governar, chamado pela reportagem de “estilo insólito”.

1 – Atendia munícipes às 5h da manhã em seu gabinete.

2 – O gabinete não tinha porta – foi retirada no primeiro dia em que assumiu.

3 – Costumava distribuir pessoalmente jornais na estação ferroviária.

Como ilustração, o prefeito fazia pose pensativa sobre um túmulo no superlotado Cemitério São Sebastião, o antigo, ao lado da Igreja Matriz.

EM 23 DE JANEIRO DE...

1905 – Falecia em Nápolis o alfaiate Pogliara, com 105 anos de idade.

1925 - Lenildo Freitas Magdalena nascia em Campos (RJ). Veio jovem para São Bernardo, para estudar na Faculdade Metodista. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal e secretário municipal. Está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

NOTA – Lenildo deixou longo depoimento gravado sobre sua vida, aos cuidados desta página Memória. Ideia era fazer um livro. O projeto não prosperou. Assim, as gravações permanecem inéditas.

1965 - Orquestra Ubirajara, do Rio de Janeiro, animava a formatura dos alunos do Colégio Clovis Bevilacqua, turma de 1964, em baile realizado no Palácio de Mármore do Moinho São Jorge, em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Santa Catarina, hoje é o aniversário de Major Vieira e Três Barras.

E mais: Barão de Cotegipe (RS) Canhoba (SE), Mazagão (Amapá), Paragominas (PA) e Silves (AM).

Naquele janeiro de 1955...

RECAP

Em pleno funcionamento, a Refinaria de Capuava recebia a visita de oficiais da Marinha. Foram recepcionados pelo engenheiro Dacio de Moraes, diretor da empresa.

Todas as seções foram visitadas, do laboratório de pesquisa até a grande torre de cracking (o TCC).

A Recap já produzia gasolina e óleo combustão em grande quantidade, a caminho dos 20 mil tambores/dia.

A gasolina era transportada em oleoduto especial para Utinga, onde já funcionava um verdadeiro pool de companhias distribuidoras.

MAUÁ

Prefeitura, recém-instalada, colaborava com a campanha do selo antituberculose.

POLÍCIA

Apreendido, na Via Anchieta, contrabando de café destinado a Santos. A descoberta só foi possível porque o caminhão com o produto irregular tombou na descida da serra, esparramando o café.

FUTEBOL

Pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu, São Bento, de São Caetano, 3, Ipiranga, 2. As duas equipes dividiam a lanterna do certame.

ENQUANTO ISSO...

Palmeiras e São Paulo empatavam em 1 a 1 no mesmo Pacaembu, beneficiando o líder Corinthians que avançava para ser o Campeão do IV Centenário.

HOJE

Dia Internacional da medicina integrativa

Dia Mundial da Liberdade

São João Esmoler

23 de janeiro

Patriarca de Alexandria. Viveu entre os séculos VI e VII. Na iconografia, ele é mostrado com uma carteira ou com um rosário nas mãos. Algumas vezes é mostrado dando esmolas a um aleijado.

Ilustração: Paróquia Santa Generosa, bairro Paraíso, em São Paulo.