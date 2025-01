Obituário - 22 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Arlete Fernandes Calheiros, 94. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Alice Alexandre Espuri, 90. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudete Munhoz Antunes, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Wellington Coutinho da Silva, 74. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Inês Azanha de Camargo, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Aparecido de Oliveira, 64. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Adeilza Alves de Carvalho, 45. Natural de Carius (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Monitora recreativa. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Heloísa Fernandes dos Santos Silva, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Assessora jurídica. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Thalison Bonfim da Silva, dez anos. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí. Estudante. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Amélia de Oliveira Beringui, 92. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Serviços gerais. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Osmar Antonio Canever, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Elvira Bianchin Pompermayer, 91. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Conceição Baptistiolli Pereira, 87. Natural de Torrinha (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Paulo Vieira Bezerra, 78. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Benedita Martins, 78. Natural de Cumari (Goiás). Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Neuza Alves Pereira, 75. Natural de Galia (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em São José do Rio Preto (SP). Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Evalda Tavares, 64. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Marco Francisco Martins dos Santos, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Márcio Quaresma da Silva, 50. Natural de São Bernardo. Morava no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Humberto Montorsi Cândido, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Natal Campagnaro, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Paulo Rogério Lunardi, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Diva Sanches, 91. Natural de Cajobi (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Francisca das Chagas Farias, 77. Natural de Olho d’Água (Paraíba). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aldenora da Silva Rodrigues, 73. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Sueli Aparecida Barranco, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ademilson de Souza, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José de Bianchi, 89. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Aparecida Retomo Figueiredo, 64. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 17. Em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Miriam Pereira Braga Gonçalves, 59. Natural de Santo André. Residia no Centro do distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Cleize dos Santos Oliveira, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Autônoma. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Dirce Munhoz da Silva, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ivanise Lourenço Figueiredo, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

João Batista Pereira da Costa, 64. Natural de Machacalis (Minas Gerais). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Vera Lúcia Gonçalves Pinheiro, 64. Natural de Mauá. Residia no bairro Pouso Alegre, em Mauá. Dia 14. Cemitério São José.

Roseli de Oliveira dos Santos, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarda, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.