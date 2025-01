Michelle Obama atualiza redes sociais em meio a boatos de romance entre Barack Obama e Jennifer Aniston

Em meio a boatos de que estaria sofrendo uma crise no casamento com Barack Obama e que o marido supostamente está vivendo um romance com Jennifer Aniston, Michele Obama atualizou o seu perfil com uma homenagem a Martin Luther King Jr. após passar quase um mês sem fazer novas publicações no Instagram.

A esposa do ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou uma imagem com uma frase do reverendo e ativista político que diz:

O tempo é sempre certo para fazer o que é correto.

Na legenda, escreveu sobre a celebração do Dia de Martin Luther King Jr., feriado nacional norte-americano comemorado no dia 20 de janeiro:

O legado de serviço do Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. sempre me inspira. Neste Dia de Martin Luther King, espero que você se junte a mim e ao When We All Vote [iniciativa que busca aumentar a participação da população em eleições] para homenagear a vida e o legado do Dr. King se envolvendo em sua comunidade. Seja orientando alunos em sua escola local ou se voluntariando para uma causa que importa para você, tudo isso ajuda a fazer a diferença. Diga-me como você está retribuindo hoje nos comentários.

Segundo informações da colunista Jessica Reed Kraus, do site Substack, fontes teriam revelado que Barack supostamente está se preparando para se divorciar de Michelle e ainda estaria mantendo um affair com Jennifer.