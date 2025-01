Lollapalooza anuncia sideshows; saiba detalhes

O Lollapalooza começa a aquecer com uma série de shows exclusivos antes do evento principal. Os sideshows trarão para o público apresentações intimistas de algumas das bandas mais pedidas nas redes sociais do festival, como Fontaines D.C., girl in red + Inhaler, JPEGMAFIA e Parcels, nos dias 26, 27 e 31 de março, em locais icônicos de São Paulo. Enquanto o festival acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos.

Fontaines D.C., uma das maiores revelações do rock indie e pós-punk, se apresenta no dia 26 de março na Audio. O grupo irlandês traz seu mais recente álbum ROMANCE, um dos mais elogiados de 2024. Já no dia 27 de março, a noite na Audio será marcada pela combinação única de girl in red, a sensação do indie pop norueguês, e Inhaler, banda irlandesa de rock que vem conquistando a cena internacional.

Ainda no dia 27, o rapper JPEGMAFIA, conhecido por seu estilo inovador e energético, faz um show no Cine Joia, com abertura do DJ Ramemes, que mistura funk brasileiro com ritmos acelerados. Finalmente, no dia 31 de março, a banda australiana Parcels encerra os sideshows na Audio com um show que promete ser uma celebração do funk e do pop contemporâneo, como parte de sua primeira visita ao Brasil.

Esses shows intimistas são uma tradição do Lollapalooza Brasil e, neste ano, contam com o apoio da marca Mike’s Ice, patrocinadora pela primeira vez dos sideshows e parceira do festival pelo terceiro ano consecutivo. Os ingressos para os shows de Fontaines D.C., girl in red + Inhaler e JPEGMAFIA já estão disponíveis, enquanto os ingressos para Parcels começam a ser vendidos nesta quinta-feira (23).

O Lollapalooza Brasil 2025 promete um lineup recheado de artistas que estão moldando o cenário musical internacional, e os sideshows oferecem uma prévia imperdível das grandes atrações que subirão ao palco do festival no fim de semana.

Ingressos e preços:

Fontaines D.C. - 26/03 - Audio

Inteira: R$450,00 | Entrada Social: R$247,50 | Meia: R$225,00

girl in red + Inhaler - 27/03 - Audio

Inteira: R$500,00 | Entrada Social: R$275,00 | Meia: R$250,00

JPEGMAFIA + DJ Ramemes - 27/03 - Cine Joia

Inteira: R$450,00 | Entrada Social: R$247,50 | Meia: R$225,00

Parcels - 31/03 - Audio

Inteira: R$500,00 | Entrada Social: R$275,00 | Meia: R$250,00

A Entrada Social oferece 45% de desconto com a doação de R$20,00 para instituições sociais. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira oficial ou online, com uma taxa de serviço de 20% para compras digitais.