Vereador propõe câmeras de reconhecimento facial nos ônibus de São Caetano

O vereador Beto Vidoski (PRD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de São Caetano sugerindo a instalação de câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial nos ônibus municipais. A proposta foi enviada à VIPE (Viação Padre Eustáquio), empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade.

Em seu requerimento, Vidoski explicou que a medida tem como objetivo aumentar a segurança de passageiros e motoristas, além de ajudar na prevenção de crimes e infrações dentro do sistema de transporte público. “Com o uso dessa tecnologia, buscamos monitorar comportamentos suspeitos e situações de risco, permitindo uma resposta rápida e eficaz das autoridades”, afirmou o vereador.

A proposta de implementação da tecnologia visa não só garantir mais segurança no transporte coletivo, mas também proporcionar maior confiança aos cidadãos que utilizam os ônibus municipais. "A segurança deve ser uma prioridade em todos os setores da cidade, e o transporte público não pode ser exceção. A instalação de câmeras de reconhecimento facial será um importante passo para proteger os passageiros e tornar o sistema mais eficiente", destacou Vidoski.

Além disso, a proposta prevê a integração do sistema de câmeras com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), aproveitando a infraestrutura já existente, como o monitoramento 24 horas, cabos e softwares avançados. “Continuarei a trabalhar para que investimentos em tecnologia que promovam mais segurança no transporte público sejam cada vez mais implementados na cidade. A proteção das pessoas é nossa maior prioridade”, concluiu o vereador.