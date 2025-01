Se rendeu? Gracyanne Barbosa degusta chocolate no BBB25 após revelar que estava há 20 anos sem comer o doce

Gracyanne Barbosa está tendo que fazer algumas mudanças em sua dieta agora que está confinada no BBB25. No entanto, a mais impressionante aconteceu recentemente, quando a influenciadora foi sorteada para o Cine BBB. Por incrível que pareça, Gracy comeu chocolate!

Caso você não esteja surpreso com a notícia, deve ser porque perdeu a declaração dela durante a primeira prova de resistência do reality. Em conversa com Vitória Strada, ela revelou que estava há 20 anos sem comer o doce. É muito tempo, vai?

Vale lembrar que, atualmente, Barbosa está na Xepa, então está precisando fazer algumas alterações em sua alimentação, chegando até a passar mal. Fora da casa, a influenciadora tem uma dieta bem restrita, inclusive, ela deu o que falar ao revelar que comia 40 ovos por dia.