Três homens são presos por roubo de celulares em Mauá

Três homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (20) suspeitos de cometerem roubos de celulares na Avenida Washington Luís, no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá.

Segundo informações da polícia, os indivíduos foram capturados após uma perseguição a um Fiat Uno Way, veículo utilizado nos crimes.

Durante a fuga, os suspeitos teriam jogado aparelhos celulares no rio. No entanto, eles foram detidos com pertences das vítimas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, e os três permanecem à disposição da Justiça.