Charge - 21 de janeiro de 2025

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, decretou contingenciamento de 12% no custeio e a revisão dos contratos, com o objetivo de buscar redução de 25% nos valores acordados. Além disso, o liberal proibiu horas extras e a nomeação de aprovados em concursos públicos. As medidas começaram a valer no sábado, data da publicação dos decretos 12.128 e 12.129.

Entre as justificativas, o chefe do Executivo sustenta que as medidas são fundamentais para manter o superávit primário e garantir a capacidade de pagamento dos compromissos financeiros pelo município.