Netuno busca retomar o rumo depois de goleada em Mirassol

Ainda sem rumo depois da goleada, por 6 a 0, sofrida para o Mirassol, domingo, no Interior paulista, o elenco do Água Santa se reapresentou ontem, em Diadema, já de olho na partida diante do Corinthians, às 19h30 de amanhã, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da elite estadual.

O técnico Marcelo Cabo terá pouco tempo para retomar o ânimo da equipe, que entrou na competição com meta de ao menos repetir a campanha de 2023, quando foi finalista – perdeu o título para o Palmeiras –, mas já acumula dois resultados negativos pelo Grupo C – foi derrotado por 2 a 1 pelo São Bernardo FC em clássico regional na estreia.

O treinador não revela, mas deve promover modificações no elenco, tendo em vista a necessidade de reação no campeonato – os titulares foram os mesmos nas duas primeiras rodadas. Além da necessidade de reverter a situação no Estadual, pesa contra o Netuno o fato de pegar o Corinthians, e fora de casa. O Timão vem de duas vitórias seguidas, na ponta da Chave A.