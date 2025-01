Trump assina diversas ordens executivas incluindo revogação de 78 medidas de Biden

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou diversas ordens executivas ao final do evento com apoiadores no Capital One Arena, em Washington, nesta segunda-feira, 20.

O presidente americano revogou 78 ordens executivas da administração anterior de Joe Biden, mostrando o papel assinado para a plateia.

Entre as ordens executivas assinadas, uma delas determinou que não será possível implementar novas regulamentações até que a gestão Trump tenha controle total do governo.

Em outra medida, o presidente determinou a volta ao trabalho presencial de todos os funcionários públicos federais.

Outro documento assinado retirou o país do acordo climático de Paris.

Uma ordem governamental congelou ainda a contratação federal, exceto de militares e para postos essenciais. Outra medida assinada determinou que cada departamento ou agência aborde a crise do custo de vida.

Após a assinatura dos documentos, o presidente jogou as canetas usadas para a plateia e saiu do Capital One Arena ao som da música YMCA, do Village People.