Video mostra funcionários da Suzantur tentando combater fogo em ônibus

Um vídeo capturou o momento em que funcionários tentam apagar as chamas de um ônibus articulado da Suzantur na manhã desta segunda-feira (20), em Santo André. O incidente ocorreu no corredor exclusivo da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.

Nas imagens cedidas pelo Diário do Transporte, é possível ver os homens utilizando extintores de incêndio na tentativa de controlar o fogo, que, aparentemente, teve início na parte inferior do veículo. Durante a ação, um dos funcionários afirma: "É na bateria, deste lado".

Segundo o Diário do Transporte, o ônibus envolvido no incidente, do modelo Marcopolo Viale BRT – Volvo B340M, identificado pelo prefixo 09-924, operava na linha TR-101 (Terminal Vila Luzita/Terminal Santo André Oeste) no momento do ocorrido. Não houve feridos, e as causas do princípio de incêndio estão sendo apuradas.

Questionada, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que não houve registro da ocorrência. A Suzantur, a Volvo e a prefeitura de Santo André não retornaram o contato feito pelo Diário até a publicação desta matéria.

Outro caso

Este é o segundo caso envolvendo veículos da Suzantur em apenas oito dias. Na manhã de domingo (12), um incêndio destruiu parcialmente outro ônibus articulado da Suzantur na mesma avenida. O veículo, que também fazia a linha entre o Terminal Vila Luzita e o Centro de Santo André, pegou fogo nas proximidades do número 1881 da via, por volta das 11h34.