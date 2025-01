Costa: Lula não decidiu sobre reforma ministerial e isso não foi discutido na reunião

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta segunda-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não falou na reunião ministerial de hoje sobre a reforma ministerial em estudo. Segundo o ministro, aquele não era o "ambiente" para esse tipo de discussão e que Lula ainda não tomou uma decisão sobre o assunto.

"(Na entrevista que dei há algumas semanas) disse que o presidente estava refletindo sobre a reforma ministerial. O presidente não tomou nenhuma decisão sobre isso e isso não foi pauta da reunião. Ele pode trocar as pessoas em qualquer momento. No futebol, tem prazo para contratar jogador de fora e inscrever. Aqui não tem. Presidente pode substituir a qualquer hora. Não há previsão nem data de fim de uma reforma ministerial", afirmou.

O chefe da Casa Civil falou com a imprensa após a reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo desta segunda-feira. O encontro foi realizado na Granja do Torto, em Brasília.

"O ambiente de concluir a reflexão não é na reunião de ministros. Ele (Lula) não deu nenhum recado (aos ministros sobre eventuais trocas)", disse.

Rui Costa disse que o objetivo do presidente da República é que os ministros funcionem "como uma orquestra, com o maestro afinando em uma nota só". O ministro afirmou, ainda, que a ideia de Lula é ter mais contato com a imprensa daqui para frente.

De acordo com o chefe da Casa Civil, o recado do presidente aos ministros foi para que eles "dialoguem com suas bancadas de seus partidos" para ajudar na comunicação e na política.

"Estamos tratando de política. Ministros são agentes políticos, não só administrativos. Portanto, ele (Lula) deseja que os ministros dialoguem muito com as bancadas de seus partidos. Isso faz parte da percepção da população e disputa política. A oposição começou os ataques, como fez na campanha anterior, com mentiras e fake news. Precisamos de articulação política para poder responder politicamente. Não é a Secom que vai resolver isso sozinho. Tem um conjunto de articulação política que ele (Lula) quer que os ministros façam", declarou Rui Costa.