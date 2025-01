Costa: nível do dólar não reflete economia e, se precisar, ajustes serão feitos para arcabouço

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou nesta segunda-feira, 20, que o governo poderá fazer novos ajustes para cumprir o arcabouço fiscal, se for necessário. Ele também declarou que o atual patamar do dólar não reflete a economia brasileira e que deverá baixar.

Rui Costa deu as declarações a jornalistas em frente à Granja do Torto, onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promoveu uma reunião ministerial nesta segunda-feira.

O chefe da Casa Civil disse que a responsabilidade fiscal não é de "ministro A ou ministro B", mas de Lula e do governo. Ele declarou que, no momento, não há estudos em andamento sobre o tema.

"O compromisso fiscal não é do ministro A ou B. É do presidente e do governo. No ano passado, bloqueamos R$ 20 bi em investimentos. Muitos artigos colocavam em dúvida se o governo iria ser determinado e fazer cortes para garantir. Não estou falando de previsão, mas fatos. O que for necessário fazer, em qualquer momento, para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal será feito. Não terá anúncio antecipado ou estudo em andamento. Mas tudo que precisar ser feito para cumprir o equilíbrio será feito, a qualquer tempo", declarou Rui Costa.

E destacou: "O que a realidade vai mostrando é que o dólar vai caindo. Infelizmente ele não cai na mesma velocidade que subiu, mas acredito que com o passar dos dias e com a posse do novo presidente dos EUA e os números robustos da economia brasileira vão fazendo o dólar voltar ao patamar com reflexo na vida real da economia, porque o patamar que está não corresponde à vida real e aos números reais da economia."