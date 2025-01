Musk afirma que governo Trump terá gastos públicos sensatos e quer levar DoGE para Marte

O chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DoGE, na sigla em inglês), Elon Musk, declarou que o novo órgão criado por Donald Trump desempenhará um papel crucial na implementação de serviços de segurança tanto nas cidades americanas quanto nas fronteiras do país. De acordo com o CEO da Tesla, as medidas serão adotadas com gastos públicos "sensatos".

A declaração foi feita após discurso do republicano, logo após sua posse como presidente.

Entre seus planos mais ambiciosos, Musk destacou a intenção de levar o DoGE para Marte, um projeto que ele espera concretizar até o final do mandato de Trump. "Teremos astronautas americanos colocando a bandeira dos Estados Unidos em outro planeta pela primeira vez", afirmou.

Musk também comentou sobre a eleição, dizendo que, com ela, "abrimos um novo caminho para a civilização humana".

Ele agradeceu aos eleitores de Trump, expressando: "graças a vocês, o futuro da civilização está garantido".

O chefe do DoGE finalizou, ecoando as palavras do presidente dos EUA, ao afirmar que o país viverá agora uma "era de ouro".