Polícia de São Bernardo faz operação contra circulação ilegal de armas

A Polícia Civil de São Bernardo deflagrou na manhã de hoje a Operação Parabellum, ação policial que teve como objetivo desarticular redes de circulação e uso ilegal de armamento em diversos municípios do Estado. Coordenada pelo 2° DP (Distrito Policial) da cidade, a operação resultou na prisão de sete suspeitos e na apreensão de armas de fogo, munições e outros materiais ilícitos.

Segundo informações da Delegacia Seccional de São Bernardo, as investigações começaram em outubro de 2023, após um roubo de carga no município, avaliado em R$ 259 mil, que continha cinco toneladas de cobre e bronze. Em setembro de 2024, um homem identificado apenas como Samuel foi apontado como principal autor do roubo. Ele foi preso e, a partir de evidências do seu celular, a polícia teria descoberto um esquema criminoso.

A análise do conteúdo do celular de Samuel revelou a participação dele em dois grupos de WhatsApp, um deles era dedicado à compra e venda de armas de fogo, enquanto o outro, denominado “Amigos do Moral”, negociava armas e produtos roubados, além de organizar rifas de armas de fogo, revelou a investigação.

O administrador do grupo, identificado como Fagner da Silva Jesus, teve sua prisão temporária decretada, mas não foi localizado durante a operação realizada hoje, pois estaria em viagem na Bahia. Os policiais também descobriram na investigação fotos de armas de fogo com numeração válida, identificadas como provenientes de furtos e roubos. Foram solicitados 36 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra Fagner da Silva Jesus.

No total, 158 policiais participaram da operação, que resultou em seis flagrantes, sete pessoas presas e diversos itens apreendidos, como uma pistola 9mm; 197 munições; armas de uso permitido; fuzil com numeração raspada localizado embaixo de um sofá; e revólver calibre 38 com numeração raspada.

Durante as buscas também foram apreendidas outras duas espingardas sem marca aparente, calibre 36 e 28, uma pistola marca Taurus com diversas munições, partes de uma arma artesanal e inúmeras munições de calibres diversos no imóvel de residência do alvo com prisão temporária decretada, que não foi localizado.

A delegada seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Sacchetto, destacou a importância da operação. “Esta ação evidencia o compromisso da Polícia Civil em combater o crime organizado e retirar das ruas armas de fogo que colocam em risco a segurança da população. Continuaremos empenhados em desarticular essas organizações criminosas”, ressaltou.

Kelly afirmou que as investigações continuam e os dispositivos apreendidos serão analisados “visando o fechamento e responsabilização de todos os envolvidos”.