Duda Reis mostra como está seu corpo 15 dias após parto: Começou a desinchar mais agora

Duda Reis vem movimentando a internet ao relatar como está sendo sua experiência como mamãe de primeira viagem. A atriz deu à luz Aurora, fruto do relacionamento com Du Nunes, e comentou nesta segunda-feira, dia 20, como está o seu corpo 15 dias após parto.

Sua filha nasceu no dia 3 de janeiro de 2025 por meio de uma cesárea. A modelo, desde então, mostra como está rotina com a pequena e todas as suas mudanças pessoais. Em um vídeo no TikTok, Duda revelou que só agora a barriga está começando a desinchar:

- Deixa eu mostrar para vocês como está a minha barriga pós-parto. Tem 15 dias que fiz cesárea. De lado, está assim, começou a desinchar mais agora, está vendo? Estou com essas gordurinhas aqui, normal, 15 dias só. De frente é assim. Começou a marcar mais de novo. Do ladinho foi onde eu mais estou sentindo [desinchar]. Ainda fica com essa linha.

Além disso, ela comentou também nos Stories como está sendo divertido essa mudança de fase em sua vida. A atriz comentou que em sua última publicação da filha, diversos comentários são de que agora ela é conhecida como mãe da Aurora e não mais por Duda Reis:

- Dizem que quando a gente vira mãe e pai, a gente perde o nosso nome. Nosso nome vira mãe de alguém, mãe da Aurora. É, eu já fui promovida.