Chega ao fim namoro relâmpago de Emilia Clarke e DJ Sebastian Fox

Depois de pouco menos de cinco meses, o namoro de Emilia Clarke com o DJ Sebastian Bassi Fox teria chegado ao fim. De acordo com fontes que falaram com o jornal The Sun, o casal não chegou a um acordo sobre o futuro e terminou.

Mas ainda segundo os amigos próximos da atriz, ela teria afirmado que os dois pretendem continuar amigos:

Emilia e Seb não estão mais juntos. Eles se divertiram, mas algo não estava certo entre eles. Eles tentaram bastante, mas, no final, perceberam que talvez não fossem a combinação certa um para o outro. Foi doloroso, mas não há ressentimentos. Ela disse aos seus amigos que eles querem tentar permanecer amigos.