Mauá tem inscrições abertas para 15 cursos profissionalizantes

Nesta semana, o Qualifica Mauá, programa da Prefeitura que oferece cursos profissionalizantes gratuitos, tem inscrições abertas para 15 opções nas áreas de informática, culinária, costura, estética e industrial, por meio de parcerias com o Senai, com o Sebrae e também próprios da secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A lista é atualizada constantemente.

Ao todo são 147 vagas abertas distribuídas nos cursos de: Prepare e Venda Hamburger Artesanal, Prepare e Venda Geleias e Compotas Artesanais, Manicure e Pedicure (duas turmas), Fundamentos de Instrumentação Industrial, Informática Básica (duas turmas), Informática Básica: Conectando Gerações 50+ (duas turmas), Costura para Iniciantes (duas turmas), Aprenda Técnicas de Depilação Facial com Linha, Automação Hidráulica Industrial, Dashboards com Google Looker Studio e Microsoft Power BI.

Outras informações sobre os requisitos e os locais das aulas, por exemplo, podem ser consultados no link: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/. A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo também criou o canal do Qualifica Mauá, no Whatsapp, que pode ser acessado em: https://tinyurl.com/canal-qualifica.

As matrículas devem ser feitas presencialmente no Sine-Casa do Trabalhador, o antigo Centro Público de Trabalho e Renda. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836.

Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade.