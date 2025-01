Donald Trump crítica gestão Biden e promete 'restaurar a competência' no governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teceu duras críticas ao governo do agora ex-presidente Joe Biden, durante discurso de posse. O republicano disse que a gestão democrata era incapaz de resolver questões domésticas, como os incêndios florestais na Califórnia.

Trump prometeu "restaurar a competência" no governo, que vinha se recusando a defender a fronteira com o México de imigrantes, de acordo com ele. O novo presidente também afirmou que o sistema educacional estava ensinando os estudantes a terem vergonha do país e que isso acaba agora. "A partir de agora, o declínio da América termina", disse.

Trump também disse que sua eleição representa um mandato do povo americano para encerrar a "traição" que ele diz ter sofrido. "Fui desafiado e testado mais que qualquer presidente da história", reclamou, ao dizer que o Departamento de Justiça não será mais usado "injustamente" contra inimigos políticos.

O republicano fez menção à tentativa de assassinato que sofreu durante a campanha. "Tentaram tirar minha liberdade e minha vida", disse. "Fui salvo por Deus para fazer a América Grande Outra Vez", ressaltou, em referência ao slogan da campanha.

Partida de helicóptero

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden embarcou em helicóptero junto com a ex-primeira-dama Jill Biden e deixou o Capitólio, após a posse do presidente Donald Trump. Como manda a tradição, eles foram acompanhados por Trump e pela nova primeira-dama Melania Trump até a porta da aeronave. Os republicanos agora acenam para o casal democrata.