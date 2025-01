Dirceu da Silva Real. Retrospectiva histórica. Ele fez uma olaria há 30 anos. Vocês conhecem? Está no Museu de São Caetano

O ARTESÃO

Dirceu tinha habilidade com as mãos. Produziu obras como a réplica em miniatura de uma olaria, oferecida ao Museu de São Caetano.

Amigo Humberto Pastore, como está a nossa olaria? Por favor, tire uma foto. Vamos publicar nesta série com o saudoso Dirceu da Silva Real.

Memória, 16-1-2025

“Memória”, atrevida, provocou o amigo jornalista, responsável pelo Museu de São Caetano, organismo patriarcal da Fundação Pró-Memória.

- Humberto, você lembra do Dirceu?

A resposta foi brilhante e surpreendente.

Um gostoso arrepio

Texto: Humberto Domingos Pastore

Se lembro (do Dirceu da Silva Real). Fui uma vez na casa dele. E, acredite, na sala tinha um monte bastante elevado de terra virando barro. A matéria-prima de seus trabalhos.

Dirceu ficou um bom período no museu até concluir esta bela maquete.

E agora vou contar uma história que não pode ser comprovada. Mas que acredito seja verdadeira.

A história me foi contada pela funcionária Regina Assoni que está no museu há 25 anos.

Eu não estava mais à frente do museu. Estava trabalhando já na Diocese de Santo André.

Regina me contou e repetiu várias vezes que um dia ela viu pela janela, na calçada, uma pessoa que a fez lembrar-se do Dirceu Real. Até achou que ele logo subiria os degraus e entraria no museu. Mas ele ficou só olhando da calçada e depois virou as costas e foi embora.

Dois ou três dias depois Regina leu - acredito que em sua coluna - que Dirceu havia morrido.

Termino dizendo que acabo de sentir um gostoso arrepio.

A NOSSA HISTÓRIA. Maquete de uma olaria exposta no Museu de São Caetano, bairro Fundação. Obra de Dirceu da Silva Real feita generosamente quando do III Congresso de História do Grande ABC, São Caetano 1994

Canta Itália

Músicas, notícias e quadros voltados à velha Bota.

Convidado do programa: Roberto Apo Ambrosi, cantor residente em Maróstica, cidade-irmã de São Bernardo. Ele canta e faz campanhas de benemerência.

No Momento Memória, uma cantora “italianinha” de São Caetano no Trio Tupi, dos primórdios da televisão paulista e brasileira: Janet da Gloria Penachi.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, ao vivo, 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

APO AMBROSI. De Maróstica para o Grande ABC, música e talento, fraternidade e amor ao próximo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 22 de janeiro de 1995 – Edição 8917

MANCHETE – São Bernardo perde guerra contra droga.

Ação de traficantes crescia na cidade. José Mariano de Araujo, delegado do DISE (Delegacia de Investigação de Entorpecentes), via em risco a ordem social.

INTERNACIONAL – Subia para 4.800 o número de mortos no Japão.

ESPERANÇA DESFEITA – Rolling Stones poderiam gravar um videoclipe na paisagem inglesa de Paranapiacaba.

A banda inglesa tinha três shows programados para São Paulo. A produção visitou duas vezes a vila ferroviária. Gravação seria no funicular, o sistema de cabos de aço e locobreques ainda funcionava 30 anos atrás.

NOTA DA MEMÓRIA – Os Stones não vieram. E o sistema funicular não sobreviveu. Caiu de podre. Patrimônio histórico-industrial perdido.

13 DE JANEIRO DE 1955

Armênia e Japão em São Bernardo.

Um veículo rural 40& nacional

Na história da indústria automobilística, a presença da Varam Motores em São Bernardo, montadora e distribuidora dos veículos Nash, Fiat e BMW.

A fábrica operou entre 1948 e 1956. E naquela quinta-feira, 13-1-1955, em suas linhas de montagem, a Varam montou o primeiro veículo nipo-brasileiro Nissan Patrol.

Festa em São Bernardo. Dirigiu o veículo o dono da Varam, comendador Varam Keutenedjian, imigrante armênio, e o cônsul-geral do Japão, Koh Chibad.

A palavra de ordem era a nacionalização da indústria automobilística e o Nissan Patrol era apresentado com um índice de 40% de seus componentes nacionais.

A vedação à importação de veículos – mesmo sob a forma CKD – obrigou a Varam a interromper as atividades. Suas instalações foram alugadas para a Simca, em 1958, e mais tarde vendidas.

O TEMPO PASSA...

Os prédios da pioneira Varam Motores resistem. Depois de ocupados pela Simca, serviram à Chrysler e à Volkswagen Caminhões. Hoje as instalações são ocupadas pela Casas Bahia, à Avenida Dr. José Fornari, altura do km 23,5 da Via Anchieta.

EM 22 DE JANEIRO DE...

1905 – Anúncio: Itália, Sociedade de Navegação a Vapor, fazia serviço regular postal entre o Prata, Brasil e Itália pelo Vapor Toscana.

O navio pesava 8.000 toneladas e era iluminado a luz elétrica, subdividido em três classes.

A mais recente viagem era esperada de Buenos Aires em Santos no dia 17 de janeiro (de 1905). Partiria no dia seguinte diretamente para Gênova e Nápoles, “sem tocar no Rio de Janeiro”.

1925 - Carlos Vicente Cerchiari nascia em Santo André. Jornalista, vereador, deputado e fundador da CVC Turismo - que leva as iniciais do seu nome.

1935 - José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu, autor de Tico-Tico no Fubá, falecia em São Paulo. Sua vida virou filme da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

1955 – Retornando dos Estados Unidos, o governador eleito de São Paulo, Jânio Quadros declarava: “Em 1956 os alemães já estarão fabricando os primeiros caminhões inteiramente brasileiros”.

Ou seja: a Mercedes-Benz construía sua fábrica na Vila Paulicéia, em São Bernardo, que de fato seria inaugurada em 1956.

1970 - Arquiteto Jorge Olavo dos Santos Bonfim e equipe recebiam menção honrosa na 10ª Bienal de São Paulo pelo projeto das faculdades do Sítio Tangará, que abrigam a Fundação Santo André.

1985 - Santo André aprovava a Lei Municipal de Zoneamento nº 6.102.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário do mais antigo município brasileiro, São Vicente, fundado em 1532 pelo navegador Martim Afonso de Sousa.

Também é o aniversário de Bertolínia (PI), Icapuí (CE) e Quirinópolis (GO).

